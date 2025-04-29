СК России будет следить за созданием произведений культуры

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил коллегам создать совет по культуре при ведомстве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.
Сообщается, что Бастрыкин провел встречу с представителями кино- и телеиндустрии. Председатель СК поручил создать консультативный орган, который «выстроит диалог» между сотрудниками правоохранительных органов и представителями культуры.
Также на встрече заявили о необходимости создания качественных кинопроизведений об истории Великой Отечественной войны, специальной военной операции (СВО) и ее участниках. Все это, по мнению представителей Следственного комитета, поможет эффективнее формировать патриотизм, традиционные духовно-нравственные ценности и активную гражданскую позицию у молодого поколения.
Ранее стало известно, что снятый офицером СВО фильм вошел в топ-5 самых просматриваемых в онлайн-кинотеатрах.