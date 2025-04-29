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13:55, 29 апреля 2025Культура

СК России будет следить за созданием произведений культуры

Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил создать совет по культуре
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил коллегам создать совет по культуре при ведомстве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.

Сообщается, что Бастрыкин провел встречу с представителями кино- и телеиндустрии. Председатель СК поручил создать консультативный орган, который «выстроит диалог» между сотрудниками правоохранительных органов и представителями культуры.

Также на встрече заявили о необходимости создания качественных кинопроизведений об истории Великой Отечественной войны, специальной военной операции (СВО) и ее участниках. Все это, по мнению представителей Следственного комитета, поможет эффективнее формировать патриотизм, традиционные духовно-нравственные ценности и активную гражданскую позицию у молодого поколения.

Ранее стало известно, что снятый офицером СВО фильм вошел в топ-5 самых просматриваемых в онлайн-кинотеатрах.

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