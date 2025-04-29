СК России будет следить за созданием произведений культуры

Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил создать совет по культуре

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил коллегам создать совет по культуре при ведомстве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.

Сообщается, что Бастрыкин провел встречу с представителями кино- и телеиндустрии. Председатель СК поручил создать консультативный орган, который «выстроит диалог» между сотрудниками правоохранительных органов и представителями культуры.

Также на встрече заявили о необходимости создания качественных кинопроизведений об истории Великой Отечественной войны, специальной военной операции (СВО) и ее участниках. Все это, по мнению представителей Следственного комитета, поможет эффективнее формировать патриотизм, традиционные духовно-нравственные ценности и активную гражданскую позицию у молодого поколения.

Ранее стало известно, что снятый офицером СВО фильм вошел в топ-5 самых просматриваемых в онлайн-кинотеатрах.