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13:58, 29 апреля 2025Мир

Советник Трампа ответил на вопрос о готовности Зеленского отказаться от территорий

Советник Уолтц ответил на вопрос о готовности Украины отказаться от территорий
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос о готовности президента Украины Владимира Зеленского отказаться от территорий ради мирного урегулирования конфликта, заявил, что этот вопрос поднимается на переговорах с европейскими партнерами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Было много обсуждений по поводу территорий — о том, что необходимо для того, чтобы война не продолжалась и завершилась навсегда», — ответил политик.

Он также сообщил, что в ходе диалога с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждалась необходимость более активной роли Европы в мирных инициативах. По его словам, одна из главных задач — это способствование к тому, чтобы Россия и Украина добровольно сели за стол переговоров.

Ранее Уолтц отмечал, что процесс мирного урегулирования на Украине идет, хотя и сопровождается некоторыми трудностями.

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