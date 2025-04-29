Президент Финляндии допустил территориальные уступки со стороны Украины

Президент Финляндии Стубб допустил, что Киев пойдет на территориальные уступки

Украина может пойти на территориальные уступки в соответствии с текущей ситуацией на поле боя. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The New York Times.

По словам финского лидера, любая государственность состоит из трех компонентов: земли, суверенитета и независимости. Стубб отметил, что хотел бы сохранить за Киевом каждый из них, но допускает, что Украине придется пойти на компромиссы в отношении территории.

«Если нам удастся сохранить за Украиной хотя бы два из трех [компонентов], я думаю, это будет замечательно. Но Финляндия никогда не признает ни одну из этих территорий [российской]», — сказал он.

Ранее Стубб призвал Москву принять полное прекращение огня так же, как это сделал Киев.