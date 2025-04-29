Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 29 апреля 2025Мир

Президент Финляндии допустил территориальные уступки со стороны Украины

Президент Финляндии Стубб допустил, что Киев пойдет на территориальные уступки
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Украина может пойти на территориальные уступки в соответствии с текущей ситуацией на поле боя. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The New York Times.

По словам финского лидера, любая государственность состоит из трех компонентов: земли, суверенитета и независимости. Стубб отметил, что хотел бы сохранить за Киевом каждый из них, но допускает, что Украине придется пойти на компромиссы в отношении территории.

«Если нам удастся сохранить за Украиной хотя бы два из трех [компонентов], я думаю, это будет замечательно. Но Финляндия никогда не признает ни одну из этих территорий [российской]», — сказал он.

Ранее Стубб призвал Москву принять полное прекращение огня так же, как это сделал Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

    Путин и Лукашенко приехали на Мамаев курган в Волгограде

    Внешний вид Майли Сайрус на публике возмутил пользователей сети

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Советник Набиуллиной прокомментировал возможное снижение цены отсечения для нефти

    В Европе пожаловались на давление с Запада и с Востока

    У российских банков стало меньше должников

    Уникальное животное с лечебным ядом родилось на Дальнем Востоке

    Названа новая угроза для России от торговых войн Трампа

    В США захотели создать аналог «Орешника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости