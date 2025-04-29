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04:52, 29 апреля 2025Бывший СССР

Украинские войска перебрасывают резервы в Сумскую область

ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область с запорожского направления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Сумскую область резервы, в том числе с запорожского направления, об этом рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Отмечается, что на севере Сумской области и в Краснопольском районе несколько подразделений 21-й и 67-й отдельных механизированных бригад утратили боеспособность.

«Командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с запорожского направления, откуда были передислоцированы подразделения 110-й отдельной механизированный бригады», — подчеркнули в силовых структурах.

Ранее российские войска атаковали скопления техники ВСУ в Сумской области.

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