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21:01, 29 апреля 2025Мир

Трамп сравнил военную мощь России и Украины

Трамп: Россия обладает большой военной мощью, в отличие от Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Россия обладает большой военной мощью, в отличие от Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на интервью лидера журналисту Гленну Беку, которое было опубликовано в соцсети Х.

«Россия является очень большой военной силой, а Украина — нет», — отметил американский президент.

Трамп назвал конфликт «очень плохим» и заверил, что «в действительности заканчивает его».

Ранее глава Белого дома сравнил общение с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что с Путиным дело иметь легче.

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