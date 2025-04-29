Трамп возмутился опросами и новостями «лживых СМИ» о своей популярности

Трамп назвал фальшивкой опросы общественного мнения в СМИ о его популярности

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал фальшивкой опросы общественного мнения в СМИ о его популярности.

«Опросы лживых СМИ, как и сами эти новости, являются фальшивкой! Мы отлично справляемся, лучше, чем когда-либо прежде», — возмутился глава Белого дома.

По данным исследовательского центра NORC, который проводил опрос для агентства Associated Press, деятельность Трампа одобрили семь из десяти американцев. Итоги совместного исследования телеканала ABC, газеты The Washington Post и cоциологической службы Ipsos показали самый низкий за последние 80 лет рейтинг одобрения деятельности президента в первые сто дней каденции.

Ранее Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив, что его команда добилась исторических результатов. «Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться», — отметил политик.

