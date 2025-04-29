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03:32, 29 апреля 2025Из жизни

Трехметровый крокодил попытался утащить 50-летнего рыбака с мачете

В Малайзии 50-летний рыбак с мачете одолел схватившего его крокодила
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Freepik

В Малайзии 50-летний рыбак одолел крокодила. Об этом сообщает издание Borneo Post.

Трехметровый крокодил, которого неоднократно видели в реке, схватил рыбака за ногу, когда тот устанавливал садки. В ответ мужчина ударил крокодила мачете, которое он держал в руке.

Крокодил несколько раз попытался утащить рыбака в воду, но тот продолжал бить хищника по голове. Один из ударов мачете повредил крокодилу глаз. В итоге ему пришлось уплыть ни с чем.

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Рыбак выбрался из воды, самостоятельно сообщил о произошедшем в полицию, после чего обратился в больницу. После схватки у него ранены кисть руки, правое бедро и колено, а также живот с правой стороны.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве крокодилы растерзали мужчину, ловившего рыбу в реке Замбези. Хищникам удалось опрокинуть лодку, на которой стоял рыболов.

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