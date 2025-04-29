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09:42, 29 апреля 2025Мир

Трамп захотел научить дальнобойщиков английскому языку

Fox: Трамп обяжет дальнобойщиков проходить тесты на знание английского языка
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: David S. Swierczek / Shutterstock / Fotodom

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, обязывающий водителей грузовиков сдавать экзамены на знание английского языка, что по его задумке должно повысить безопасность дорожного движения. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Fox News.

«[Трамп подпишет] указ, предписывающий Министерству транспорта ввести тесты на грамотность английского языка для наших водителей грузовиков. Это большая проблема в сообществе дальнобойщиков», — сказала она.

По словам Левитт, между водителями грузовиков и полицейскими нередко возникают проблемы с коммуникацией, что представляет угрозу для общественной безопасности. «Поэтому мы хотим убедиться, что наши дальнобойщики, которые являются опорой нашей экономики, могут говорить по-английски. Это очень разумная мера», — заключила представитель Белого дома.

Ранее Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства. Он заявил, что его команда добилась исторических результатов.

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