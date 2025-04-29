Трамп захотел научить дальнобойщиков английскому языку

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, обязывающий водителей грузовиков сдавать экзамены на знание английского языка, что по его задумке должно повысить безопасность дорожного движения. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Fox News.
«[Трамп подпишет] указ, предписывающий Министерству транспорта ввести тесты на грамотность английского языка для наших водителей грузовиков. Это большая проблема в сообществе дальнобойщиков», — сказала она.
По словам Левитт, между водителями грузовиков и полицейскими нередко возникают проблемы с коммуникацией, что представляет угрозу для общественной безопасности. «Поэтому мы хотим убедиться, что наши дальнобойщики, которые являются опорой нашей экономики, могут говорить по-английски. Это очень разумная мера», — заключила представитель Белого дома.
Ранее Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства. Он заявил, что его команда добилась исторических результатов.