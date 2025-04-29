Турист расправился с трансженщиной в Таиланде и вырезал ей сердце и силиконовую грудь

Китайский турист расправился с трансгендерной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) женщиной в Таиланде и расчленил ее из-за отказа заняться с ним сексом. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

42-летний Фу Тонген встретил 25-летнюю трансженщину на пляже Паттайи 25 апреля и договорился с ней о встрече вечером того же дня. Гость из Китая заплатил 8 тысяч батов (19,5 тысячи рублей) за интим, однако позже новая знакомая отказалась заниматься с ним сексом.

Фу Тонген потребовал половину суммы назад, завязалась потасовка. В ходе драки мужчина задушил трансженщину, оттащил ее в ванную и вырезал ей силиконовую грудь ножницами. Затем он извлек ее сердце.

После этого Фу Тонген принял душ и лег спать, а наутро забронировал билет в Китай и отправился в аэропорт, однако полиция успела задержать его. В ходе расследования выяснилось, что у жертвы отсутствовали еще и легкие, однако мужчина не сообщил, где находятся органы.

Он извинился за свой поступок и признался, что не смог себя контролировать во время конфликта. При этом, по словам китайца, он расчленил трансженщину, потому что хотел поиграть с ее телом.

Ранее молодую девушку нашли без признаков жизни после ночи с другим туристом из Китая в Бангкоке. Преступник предложил матери жертвы около 270 тысяч рублей в обмен на отказ от подачи жалобы в полицию.