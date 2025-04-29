Турист случайно снял на видео теракт в Индии во время поездки на зиплайне

Ехавший на зиплайне турист случайно снял на видео теракт в Джамму и Кашмире

Турист во время поездки на зиплайне случайно снял на видео теракт на союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Кадры опубликовал телеканал NDTV.

На 53-секундном видео, которое стало вирусным, Риши Бхатт из индийского города Ахмадабад в синей клетчатой ​​рубашке, солнцезащитных очках и шлеме снимает свою поездку с помощью селфи-палки. Он улыбается и наслаждается происходящим в то время, как на заднем плане слышны звуки выстрелов и бегут в панике другие туристы. Когда Бхатт приближается на зиплайне к земле, видно, как мужчина, получивший пулевое ранение, падает навзничь.

В момент, когда индиец понял, что произошла стрельба, он отстегнулся от ремня безопасности. «Я взял жену и сына, и мы побежали. Мы увидели людей, прячущихся в месте, похожем на яму, и тоже укрылись там. Когда стрельба немного стихла через 8–10 минут, мы устремились к главным воротам», — рассказал Бхатт журналистам.

Мужчина добавил, что на их глазах пули попали в 15-16 других туристов. Покинуть место теракта семье индийца помог гид.

Группа вооруженных боевиков открыла огонь по туристам в Пахалгаме на союзной территории Джамму и Кашмир 22 апреля. Жертвами трагедии стали 26 человек. Власти Индии обвинили пакистанские спецслужбы в причастности к расправе над туристами и пообещали наказать организаторов.

