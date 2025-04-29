Украинский тренер «Зенита» назвал дату последней поездки на метро

Анатолий Тимощук: Последний раз ездил на метро года три назад

Украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук назвал дату последней поездки на метро. Об этом сообщает Metaratings.

Специалист признался, что нечасто пользуется этим видом транспорта. «Наверное, последний раз был года три назад во время командного мероприятия. В детстве очень много ездил, когда учился», — рассказал Тимощук.

Тимощук также оценил идею приехать на метро на матч. «Не вижу никаких проблем, тем более сейчас все условия для этого есть, открыли станцию метро на стадионе», — добавил тренер.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко оценил работу Тимощука в «Зените». «Его не существует и не будет существовать в украинском футболе», — заявил Шевченко.