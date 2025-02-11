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19:37, 11 февраля 2025Спорт

Шевченко оценил работу Тимощука в «Зените»

Глава УАФ Шевченко заявил, что Тимощука не существует в украинском футболе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко оценил работу тренера Анатолия Тимощука в петербургском «Зените». Его слова приводит РБК.

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе», — заявил Шевченко. Он подчеркнул, что это однозначная позиция всего украинского сообщества и его лично. Глава УАФ добавил, что ему все равно на то, что Тимощук выиграл апелляцию в CAS.

18 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляционный иск Тимощука. Украинцу вернули титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера».

В марте 2022-го в УАФ лишили Тимощука тренерской лицензии и отобрали титулы. Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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