Уролог предупредил мужчин о последствиях частого просмотра порно

Уролог Эдуардо Гарсиа Круз заявил, что у мужчин из-за частого просмотра порно могут появиться проблемы со здоровьем. Об этом он рассказал изданию Infosalus.

Как предупредил Круз, частый просмотр порно может привести к возникновению эректильной дисфункции. Причем это касается как молодых, так и взрослых мужчин. При появлении данной проблемы в качестве одной из мер медик посоветовал максимально ограничить фильмы для взрослых, а вместо этого поддерживать интимную близость с партнершей.

Среди других причин возникновения эректильной дисфункции врач выделил стресс, во время которого активируется симпатическая нервная система, негативно влияющая на мужское здоровье. Кроме того, факторами риска являются прием анаболических стероидов, курение, ожирение, высокое артериальное давление, сахарный диабет и повышенный уровень холестерина.

Ранее уролог Ана Мейринья заявила, что перед зачатием ребенка мужчинам стоит воздержаться от алкоголя. По ее словам, срок составляет три месяца, поскольку именно за это время обновляется сперма.