В двух российских регионах задержали организатора и пособников незаконной миграции

В Московской области задержали организатора и пособников незаконной миграции

В Московской области задержали организатора и пособников незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным ведомства, житель подмосковной Истры разработал криминальную схему для легализации иностранных граждан на территории России путем заключения фиктивных браков. Листовки с этой информацией в метро раздавали его сообщники. Другие соучастники искали граждан России, которые будут готовы заключить такой брак, за что получали от пяти до десяти тысяч рублей.

Собранные документы подавались в ЗАГС, где должностные лица также за вознаграждение производили регистрацию и выдавали свидетельства. Там же происходило и знакомство между якобы мужем и женой.

Сотрудниками полиции установлено более 30 эпизодов. Прибыль за один заключенный брак составляла от 50 до 100 тысяч рублей. Доходы распределялись между соучастниками.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе и Калужской области был задержан 39-летний организатор группировки и 11 его сообщников, среди которых три работника ЗАГС. При обысках изъяты документы, копии свидетельств о заключении брака, банковские карты, деньги и другие предметы.

Восемь фигурантов заключены под стражу, троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла канал незаконной миграции в российском регионе.