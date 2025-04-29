В Европе пожаловались на давление с Запада и с Востока

CN: Президент Чехии Павел заявил, что на Европу давят с Востока и с Запада

Европа, вынужденная полагаться исключительно на себя для выживания на мировой арене, испытывает давление как с Запада, так и с Востока. С таким заявлением в интервью газете Ceske Noviny (CN выступил президент Чехии Петр Павел.

«Мы сталкиваемся с военным давлением с Востока и политическим и экономическим давлением с Запада», — признал чешский лидер.

По словам Павла, оказываемое на европейцев давление поможет им развить свой потенциал, а сама Европа может перестать зависеть от других игроков.

Ранее Павел признался, что, по его мнению, Украина и в 2023 году не имела шансов на победу в противостоянии с Россией.