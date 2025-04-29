В Германии оценили мирную инициативу Трампа по Украине

Депутат бундестага Котре: АдГ приветствует мирную инициативу Трампа по Украине

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) приветствует мирную инициативу президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил депутат бундестага Штеффен Котре, передает РИА Новости.

«АдГ рассматривает заявления Дональда Трампа о намерении положить конец войне в Украине как серьезные сигналы», — отметил представитель партии.

По словам депутата, американский лидер, в отличие от действующего правительства Германии, выступает за сдержанную внешнюю политику и меньшую вовлеченность в военные конфликты. Контре подчеркнул, что усилия Трампа будут однозначно приветствоваться, если приведут к долгосрочному перемирию.

Ранее будущий министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль обратился к Путину, заявив, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в конфликте.