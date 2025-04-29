В Госдуме назвали подлостью попытки ФРГ помешать послу России почтить память солдат

Попытки властей Германии помешать послу России Сергею Нечаеву почтить память советских солдат являются подлостью и кощунством. Таким мнением в беседе с aif.ru поделился председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«История, о которой речь, — в духе продолжения линии по пересмотру итогов Второй мировой войны, попыток реваншизма и реинкарнации фашизма. Настоящая подлость и кощунство», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что никто не имеет право запретить российскому послу отдать дань уважения красноармейцам, которые освобождали Европу.

Нечаев ранее заявлял, что ему не нужно спецприглашение, чтобы почтить память советских воинов в ФРГ.