В Китае оценили последствия уступок США в вопросе торговых пошлин

Глава МИД КНР Ван И: Уступки США в торговле только увеличат их аппетит

Глава МИД Китая Ван И на встрече министров иностранных дел БРИКС в Рио-де-Жанейро оценил последствия уступок США в вопросе торговых пошлин. Заявление приводится на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

По мнению министра, это только увеличит аппетит Вашингтона. Ван И отметил, что Соединенные Штаты извлекают огромную выгоду из свободной торговли, но сейчас они пытаются воспользоваться тарифами в качестве рычага воздействия и установить заоблачные цены для других стран.

«Если молча пойти на компромисс и уступки, то задира, получив вершок, все три аршина отхватит», — подчеркнул глава МИД КНР.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. «Показатель в 145 процентов действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым», — говорил он.