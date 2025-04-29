В Китае высказались об отношениях с Россией

Глава МИД КНР Ван И: Взаимное доверие между Китаем и Россией неизменно

Глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что в мире происходит множество изменений, однако отношения между Пекином и Москвой остаются неизменными. Его слова приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства.

«Неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией», — подчеркнул Ван И. Он также отметил необходимость укрепления сотрудничества в рамках БРИКС.

Лавров в свою очередь поделился с китайским коллегой информацией о развитии ситуации вокруг украинского кризиса и указал на то, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. При этом глава российского МИД отметил, что необходимо устранить первопричины кризиса. Ван И в ответ на это разъяснил позицию Пекина по содействию миру и переговорам.

Ранее Ван И заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Китай, как и поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, придаст новый импульс двусторонним отношениям.