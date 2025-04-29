Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 29 апреля 2025Мир

В Китае высказались об отношениях с Россией

Глава МИД КНР Ван И: Взаимное доверие между Китаем и Россией неизменно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что в мире происходит множество изменений, однако отношения между Пекином и Москвой остаются неизменными. Его слова приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства.

«Неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией», — подчеркнул Ван И. Он также отметил необходимость укрепления сотрудничества в рамках БРИКС.

Лавров в свою очередь поделился с китайским коллегой информацией о развитии ситуации вокруг украинского кризиса и указал на то, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. При этом глава российского МИД отметил, что необходимо устранить первопричины кризиса. Ван И в ответ на это разъяснил позицию Пекина по содействию миру и переговорам.

Ранее Ван И заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Китай, как и поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    Трамп захотел научить дальнобойщиков английскому языку

    Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов

    ФСБ задержала россиянина за организацию оружейной мастерской дома

    В Раде назвали мирный план Трампа концом для Зеленского

    Россиянка написала донос на учителя из-за двойки сына

    Украина десятки раз атаковали Россию после призыва Зеленского к прекращению огня

    В российском городе задержан похитивший ребенка с детской площадки мужчина

    Масштабы затоваривания на российском авторынке оценили

    Названа облегчающая боль в спине и шее поза для сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости