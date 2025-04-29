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16:45, 29 апреля 2025Россия

В лесу отдаленного от границы с Украиной российского региона обнаружили беспилотник

Губернатор Анохин: В лесу Смоленской области обнаружили беспилотник
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / File Photo / Reuters

В лесу Смоленской области обнаружили беспилотник. Об этом сообщил губернатор отдаленного от границы с Украиной российского региона Василий Анохин в своем Telegram.

Дрон нашли в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района. На место выезжали оперативные службы, которые обезвредили беспилотник.

Смоленская область не граничит с Украиной. До границы с ней — более 500 километров.

Анохин обратился к жителям на фоне происшествия. Он призвал россиян соблюдать правила безопасности, в том числе при посещении леса.

«Обращайте внимание на необычные находки, непонятные для вас объекты. При обнаружении обломков сбитых летательных аппаратов прошу не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы», — заключил губернатор.

Ранее в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы Украины вечером 28 апреля и в ночь на на 29 апреля выпустили по России почти сотню беспилотников. Больше всего — 11 — сбили над Рязанской областью.

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