В лесу отдаленного от границы с Украиной российского региона обнаружили беспилотник

Губернатор Анохин: В лесу Смоленской области обнаружили беспилотник

В лесу Смоленской области обнаружили беспилотник. Об этом сообщил губернатор отдаленного от границы с Украиной российского региона Василий Анохин в своем Telegram.

Дрон нашли в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района. На место выезжали оперативные службы, которые обезвредили беспилотник.

Смоленская область не граничит с Украиной. До границы с ней — более 500 километров.

Анохин обратился к жителям на фоне происшествия. Он призвал россиян соблюдать правила безопасности, в том числе при посещении леса.

«Обращайте внимание на необычные находки, непонятные для вас объекты. При обнаружении обломков сбитых летательных аппаратов прошу не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы», — заключил губернатор.

Ранее в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы Украины вечером 28 апреля и в ночь на на 29 апреля выпустили по России почти сотню беспилотников. Больше всего — 11 — сбили над Рязанской областью.

