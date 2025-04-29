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10:04, 29 апреля 2025Экономика

В Новой Москве выросла стоимость жилья

Стоимость квадратного метра в Новой Москве выросла на 7 %
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Средневзвешенная цена квадратного метра первичного жилья в Новой Москве составила 262 480 рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные риелторской и консалтинговой компании «Метриум».

За квартал стоимость выросла на пять процентов, за год — на 7,1 процента. В первом квартале 2025 года на рынке новостроек Новой Москвы было представлено 17,5 тысячи лотов, их количество снизилось на 10,4 процента за квартал и на 27,6 процента за год. Всего квартиры представлены в 46 проектах, где 17,2 тысяч — квартиры и 200 — апартаменты.

Было зарегистрировано 5,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). За квартал показатель снизился на 16,9 процента, за год вырос на 8,2 процента.

Был запущен всего один новый проект, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее рейтинговое агентство НКР предсказало, что по итогам 2025 года ипотечное кредитование в России может показать худший за восемь лет результат по числу выданных кредитов. Будет выдано 0,8-1 миллион кредитов на покупку недвижимости. В последний раз такие значения фиксировали в 2016-2017 годах.

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