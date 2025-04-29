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14:34, 29 апреля 2025Мир

В ООН отреагировали на майское перемирие на Украине

УВКПЧ ООН: Прекращение огня на Украине должно быть постоянным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Прекращение огня на Украине должно быть постоянными. Таким образом официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел отреагировала на заявление о майском перемирии, объявленном Россией в дни 80-летней годовщины Победы, сообщает РИА Новости.

«Прекращение боевых действий (...) было бы долгожданным шагом на пути к достижению этой цели», — сказала она.

По ее словам, любое перемирие должно быть постоянным, поскольку это приведет к прекращению ранений мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры.

По решению президента России Владимира Путина боевые действия на Украине остановятся с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отсутствие реакции со стороны Украины и стран Евросоюза на перемирие свидетельствует о том, кто действительно заинтересован в завершении конфликта. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что инициатива все же будет внимательно рассмотрена.

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