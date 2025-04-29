В ООН отреагировали на майское перемирие на Украине

Прекращение огня на Украине должно быть постоянными. Таким образом официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел отреагировала на заявление о майском перемирии, объявленном Россией в дни 80-летней годовщины Победы, сообщает РИА Новости.
«Прекращение боевых действий (...) было бы долгожданным шагом на пути к достижению этой цели», — сказала она.
По ее словам, любое перемирие должно быть постоянным, поскольку это приведет к прекращению ранений мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры.
По решению президента России Владимира Путина боевые действия на Украине остановятся с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отсутствие реакции со стороны Украины и стран Евросоюза на перемирие свидетельствует о том, кто действительно заинтересован в завершении конфликта. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что инициатива все же будет внимательно рассмотрена.