Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:56, 29 апреля 2025Наука и техника

В пустыне Гоби нашли неизвестного зверя времен динозавров

Acta Palaeontologica Polonica: В пустыне Гоби обнаружен новый вид Zhelestidae
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Antonio Rares Mihaila / Wikimedia

В пустыне Гоби ученые обнаружили останки ранее неизвестного вида млекопитающего, жившего около 90 миллионов лет назад. Описание находки опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Фрагмент нижней челюсти найден в формации Байншире в Монголии. Анализ показал, что он принадлежит новому виду из семейства Zhelestidae, получившему название Ravjaa ishiii. Хотя представители этого семейства были известны по находкам в Центральной Азии, Европе и Северной Америке, Ravjaa ishiii стал первой зарегистрированной находкой Zhelestidae в Монголии и представляет собой ранее неописанный вид.

Характерные особенности строения зубов, включая высокие коронки моляров, свидетельствуют о том, что древнее животное могло питаться плодами и семенами. Это указывает на раннее освоение ресурсов цветковых растений эутериями в позднемеловую эпоху.

Специалисты считают, что открытие свидетельствует о большем биоразнообразии млекопитающих в формации Байншире, чем предполагалось ранее. Продолжение исследований может дать новые сведения о развитии млекопитающих в меловом периоде и о древних экосистемах Центральной Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

    Гигантский нефтяной танкер построили в России

    Только две страны СНГ не отправят представителей на парад Победы в Москву

    В российском регионе введут выплаты отговорившим женщин от аборта медикам

    Пытавшегося отравить российских летчиков агента СБУ предложили посадить пожизненно

    В пустыне Гоби нашли неизвестного зверя времен динозавров

    Весеннее милование енотовидных собак попало на видео в России

    Российский депутат признался в ношении муляжа боевой медали

    Путин и Лукашенко приехали на Мамаев курган в Волгограде

    Внешний вид Майли Сайрус на публике возмутил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости