Нардеп Дубинский назвал мирный план Трампа концом для Зеленского

Подписание американской версии мирного плана станет концом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, любая фиксация потери Украиной территорий неизбежно ставит вопрос о том, зачем Киев так долго сопротивлялся. Он обвинил Зеленского в саботаже минских соглашений и раскритиковал его выступление на мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого президент требовал пригласить Украину в НАТО, хотя не готовил свою страну к боевым действиям. Нардеп пришел к выводу, что в результате такой политики 10 миллионов человек бежали из Украины, миллион человек погибли, а государство получило финансовый ущерб в размере триллиона долларов.

«Но ни НАТО, ни ядерной бомбы. А еще – минус Крым и 4 области. И ноль приобретений, если не считать нулей на счетах Зеленского и шайки», — написал Дубинский.

Он заключил, что Зеленский проиграет следующие выборы, поэтому вопрос только в том, сможет ли он сбежать из страны. По его словам, президент понимает, что его жизни угрожают, и поэтому будет «упираться до конца».

Ранее Дубинский сообщил, что президент России Владимир Путин, объявляя перемирие в честь Дня Победы, преследует сразу несколько целей. В частности, как считает депутат, российский лидер хочет, чтобы гости Москвы находились в безопасности, а также чтобы их визит не сопровождался новостями про обстрелы военных объектов.