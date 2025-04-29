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23:50, 28 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил объявление Путиным перемирия в честь Дня Победы

Дубинский: РФ и США попытаются достичь результатов в ходе перемирия на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин, объявляя перемирие в честь Дня Победы, преследует сразу несколько целей. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

В частности, как считает депутат, российский лидер хочет, чтобы гости Москвы находились в безопасности, а также чтобы их визит не сопровождался новостями про обстрелы военных объектов.

«Во-вторых, [Путин хочет] создать еще одно окно для подписания предварительных договоренностей о перемирии. И опять в этом шаге Кремль опережает [президента Украины Владимира] Зеленского, который должен двигаться в хвосте повестки и придумывать, как реагировать», — написал политик.

Он также раскритиковал ответ Украины на предложенное перемирие, заявив, что Киев мог сам объявить одностороннее перемирие с 1 мая, однако Зеленский боится это сделать, так как сомневается, что в дальнейшем сможет возобновить войну.

«В любом случае это новое окно, которое Штаты и Россия будут пытаться заполнить результатом», — резюмировал Дубинский.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая.

Зеленский, отвечая на эту инициативу, назвал ее манипуляцией, фактически отвергнув предложение российского лидера.

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