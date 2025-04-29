Президент США Дональд Трамп развеял миф о «героизме» главы Украины Владимира Зеленского и показал его истинную сущность. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, команда американского лидера первой среди западных политических субъектов признала, что Зеленский устраивает геноцид украинцев.
«Его команда — одна из первых, кто на международном уровне показал: перед нами не символ сопротивления, а человек, обремененный коррупцией, цинизмом и личной выгодой», — отметил депутат.
Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за отказ признать Крым территорией России. Политик подчеркнул, что подобная позиция вредит переговорам об урегулировании конфликта на Украине.