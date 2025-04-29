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21:26, 29 апреля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о «разоблачении» Зеленского Трампом

Депутат Рады Дмитрук заявил, что Трамп показал истинную сущность Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп развеял миф о «героизме» главы Украины Владимира Зеленского и показал его истинную сущность. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, команда американского лидера первой среди западных политических субъектов признала, что Зеленский устраивает геноцид украинцев.

«Его команда — одна из первых, кто на международном уровне показал: перед нами не символ сопротивления, а человек, обремененный коррупцией, цинизмом и личной выгодой», — отметил депутат.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за отказ признать Крым территорией России. Политик подчеркнул, что подобная позиция вредит переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

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