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03:31, 29 апреля 2025Россия

В России допустили обрушение фронта ВСУ в случае появления 200–250 тысяч бойцов из КНДР

Появление 200–250 тысяч бойцов из КНДР способно обрушить украинский фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Kavashkin / Globallookpress.com

Появление 200–250 тысяч бойцов из КНДР способно обрушить украинский фронт, допустил Telegram-канал «Военная хроника».

По мнению авторов публикации, ограниченный контингент из Северной Кореи может быть в любой момент существенно увеличен, в зоне боевых действий может быть развернуто до четверти миллиона военнослужащих.

«Такого масштаба силы будет более чем достаточно, чтобы обрушить украинский фронт на одном или нескольких ключевых направлениях — особенно там, где ВСУ испытывают дефицит резервов и сил как таковых», — говорится в материале.

Канал отметил, что у Киева вряд ли есть план на случай появления настолько масштабной группировки.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.

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