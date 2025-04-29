В России допустили обрушение фронта ВСУ в случае появления 200–250 тысяч бойцов из КНДР

Появление 200–250 тысяч бойцов из КНДР способно обрушить украинский фронт

Появление 200–250 тысяч бойцов из КНДР способно обрушить украинский фронт, допустил Telegram-канал «Военная хроника».

По мнению авторов публикации, ограниченный контингент из Северной Кореи может быть в любой момент существенно увеличен, в зоне боевых действий может быть развернуто до четверти миллиона военнослужащих.

«Такого масштаба силы будет более чем достаточно, чтобы обрушить украинский фронт на одном или нескольких ключевых направлениях — особенно там, где ВСУ испытывают дефицит резервов и сил как таковых», — говорится в материале.

Канал отметил, что у Киева вряд ли есть план на случай появления настолько масштабной группировки.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.

