В России допустили появление крейсеров «Донецк» и «Луганск»

Патрушев: В России могут появиться крейсеры «Донецк» и «Луганск»

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с ТАСС допустил, что российский Военно-морской флот (ВМФ) может получить крейсеры с именами «Донецк» и «Луганск».

«Новые российские корабли должны быть названы в честь героев и событий специальной военной операции. Полагаю, например, что флот может получить крейсеры с именами "Донецк" и "Луганск"», — отметил он.

Ранее Патрушев заявил, что контуры победы России в специальной военной операции уже хорошо просматриваются. По его словам, в преддверии юбилея Победы россияне склоняют головы перед героями Великой Отечественной войны. Как уточнил политик, они проявили лучшие личностные качества, чтобы отстоять Родину, а их мужество стало примером для следующих поколений.