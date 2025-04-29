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02:14, 29 апреля 2025Россия

В России допустили появление крейсеров «Донецк» и «Луганск»

Патрушев: В России могут появиться крейсеры «Донецк» и «Луганск»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с ТАСС допустил, что российский Военно-морской флот (ВМФ) может получить крейсеры с именами «Донецк» и «Луганск».

«Новые российские корабли должны быть названы в честь героев и событий специальной военной операции. Полагаю, например, что флот может получить крейсеры с именами "Донецк" и "Луганск"», — отметил он.

Ранее Патрушев заявил, что контуры победы России в специальной военной операции уже хорошо просматриваются. По его словам, в преддверии юбилея Победы россияне склоняют головы перед героями Великой Отечественной войны. Как уточнил политик, они проявили лучшие личностные качества, чтобы отстоять Родину, а их мужество стало примером для следующих поколений.

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