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11:21, 29 апреля 2025Россия

В российском городе у ребенка начала отмирать кожа после приема жаропонижающего

В Уфе у ребенка начала отмирать кожа после приема жаропонижающего средства
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Уфе у ребенка начала отмирать кожа после приема жаропонижающего средства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, мать мальчика без назначения врача смешала таблетку с другими препаратами. После этого действия горожанки у ребенка начался синдром Лайелла, его также именуют синдромом ошпаренной кожи.

Сейчас детсадовца поместили в республиканскую больницу.

До этого стало известно, что жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой, что привело к критическим последствиям. Пришедшая домой россиянка нашла без чувств девятимесячную дочь, спасти девочку не удалось.

Петербургские следователи организовали проверку.

Еще раньше на Алтае пьяный мужчина отрезал часть уха полуторагодовалому мальчику. Ребенка доставили в больницу, его решили изъять из семьи.

ЖЗЛ
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