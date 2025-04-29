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14:45, 29 апреля 2025Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать в двух сферах

В Ростовской области мигрантам запретили работать в двух сферах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Ростовской области иностранным специалистам запретили работать в двух сферах экономики. Соответствующий указ подписал врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Как следует из документа, мигрантам запрещено трудоустраиваться на предприятия металлургического производства, а также в фитнес-центры.

«Решение направлено на обеспечение приоритетного трудоустройства граждан России», — пояснили в областной администрации.

Ранее в Красноярском крае расширили список запрещенных для работы мигрантов сфер. В него, в частности, вошли предприятия общественного питания и салоны красоты.

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