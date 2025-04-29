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16:24, 29 апреля 2025Бывший СССР

В Славянске прогремели взрывы

В Славянске прогремело несколько взрывов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

О месте и причине взрывов не сообщается. Власти региона пока не комментировали произошедшее.

Ранее ФСБ задержала судимого российского уголовника, находившегося в федеральном розыске за серию преступлений в ДНР. По данным следствия, задержанный состоял в организованной преступной группировке и причастен к похищению человека, разбою, вымогательству, неправомерному завладению автомобилем и бандитизму.

До этого лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс сообщил, что положение украинских войск на кураховском направлении напряженное. По его словам, большинство OSINT-проектов (разведка на основе открытых источников — прим. «Ленты.ру») не классифицируют юг населенного пункта даже как серую зону.

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