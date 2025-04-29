Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 29 апреля 2025Мир

В США рассказали о выгоде запугивания «российской угрозой»

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Западным СМИ выгодно пугать вторжением России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Западным СМИ выгодно пугать население «вторжением» России, поскольку они связаны с наживающимися на производстве оружия компаниями. Об этом в интервью RT рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Большая проблема здесь — в СМИ. Им выгодна продажа оружия, многими СМИ управляют конгломераты, наживающиеся на производстве оружия», — сказал эксперт.

Он призвал придерживаться здравого смысла, слушая рассказы о «собирающихся напасть русских». Макговерн также отметил, что Россия пытается прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Польша захотела получить ядерное оружие из-за «российской угрозы». Как сказал польский президент Анджей Дуда, роль НАТО заключается в противостоянии «агрессивному поведению России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    Хинштейн раскрыл последствия удара ВСУ по Курской области

    Российский боец после ранения при атаке ВСУ спас пострадавшего товарища

    Разведка Пакистана подтвердила информацию о подготовке Индии к нанесению удара

    Известный российский музыкант получил гражданство Армении

    Сотрудницу тюрьмы обвинили в сексуальных отношениях с двумя заключенными

    Названа серьезная проблема ВМС США

    Симоньян оценила слова американского режиссера о победе русских во Второй мировой войне

    Путин ответил на слова Лукашенко о георгиевской ленте

    В российском городе прогремел мощный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости