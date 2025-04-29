В США рассказали о выгоде запугивания «российской угрозой»

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Западным СМИ выгодно пугать вторжением России

Западным СМИ выгодно пугать население «вторжением» России, поскольку они связаны с наживающимися на производстве оружия компаниями. Об этом в интервью RT рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Большая проблема здесь — в СМИ. Им выгодна продажа оружия, многими СМИ управляют конгломераты, наживающиеся на производстве оружия», — сказал эксперт.

Он призвал придерживаться здравого смысла, слушая рассказы о «собирающихся напасть русских». Макговерн также отметил, что Россия пытается прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Польша захотела получить ядерное оружие из-за «российской угрозы». Как сказал польский президент Анджей Дуда, роль НАТО заключается в противостоянии «агрессивному поведению России».