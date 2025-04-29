Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 29 апреля 2025Мир

В стране НАТО взорвалась военная лаборатория

Antena 3: В Румынии в военной лаборатории произошел взрыв
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Antena 3 CNN

В Румынии в военной лаборатории по испытанию боеприпасов и оружия произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

«Инцидент произошел во вторник в армейской испытательной лаборатории, расположенной на кольцевой дороге Бухареста. Сотрудники полиции и пожарные выехали на место происшествия для тушения пожара», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, один человек в результате пожара отравился угарным газом. В настоящее время спасатели пытаются определить, есть ли еще пострадавшие.

Отмечается, что сохраняется риск повторного взрыва.

Ранее в этом месяце мощный взрыв произошел в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. Предполагается, что причиной инцидента мог стать топливный бак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с говорящей табличкой

    Виктория Бекхэм высмеяла внешний вид мужа во время работы на огороде

    В России заочно арестовали директора ЛГБТ группы «Выход»

    Скандальный ресторан оштрафовали за песню Инстасамки

    Хоккеист объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское

    Лазарева рассказала об одном ограничении из-за внесения в реестр террористов

    На Украине обложат налогами продажи на маркетплейсах и оказание услуг

    Путин и Белоусов направили венки на прощание с генерал-лейтенантом Москаликом

    Около 30 студентов-медиков из Петербурга задержали по подозрению в даче взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости