В украинском регионе объявлена эвакуация

В Днепропетровской области объявлена эвакуация

В некоторых населенных пунктах Межевской общины Днепропетровской области объявили эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщила Межевская сельская территориальная община в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Эвакуация началась 25 апреля, решение об этом принял начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Жители сел Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка должны покинуть населенные пункты принудительно. Процесс эвакуации организован по предварительному согласованию даты и времени выезда, с обязательной регистрацией в сборном пункте в Межевой. Жителей предупредили, что они должны взять с собой деньги, лекарства, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.

Ранее было раскрыто число эвакуированных из освобожденных районов Курской области. «Люди вывезены из 51 населенного пункта. В ПВР Курска и Курской области размещены 336 человек, к родственникам отправился 461 человек», — говорится в сообщении курского генштаба.