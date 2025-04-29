В ВСУ назвали причину потери истребителя Су-27

В ВСУ назвали человеческий фактор причиной потери истребителя Су-27

Украинская армия потеряла истребитель Су-27 во время российской атаки из-за человеческого фактора. Такую причину произошедшего назвал глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Петренко, сообщают «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Он (пилот — прим. «Ленты.ру») очень эффективно себя проявил сегодня, когда отражали эту атаку, но, к сожалению, человеческий фактор, ну произошло то, чего не должно было случиться. Не буду сообщать подробности», — сказал он.

Представитель подразделения добавил, что, несмотря на потерю самолета, пилоту удалось выжить.

Ранее стало известно, что украинские войска потеряли истребитель Су-27 во время российской атаки с применением беспилотников. Произошедшее подтвердили в Воздушных силах ВСУ.