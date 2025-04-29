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19:59, 29 апреля 2025Из жизни

В желудке у 11-летнего школьника нашли огромный ком земли и волос

NTK: В Пакистане врачи извлекли из желудка мальчика огромный ком земли и волос
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В Пакистане из желудка 11-летнего мальчика извлекли огромный ком из земли и волос. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Мать привела сына к врачу после того, как у него начались сильные боли в животе. Женщина рассказала, что с дошкольного возраста он ел землю и собственные волосы. У ребенка, который в остальном оказался полностью здоров, диагностировали пикацизм — редкое расстройство, при котором человек употребляет в пищу несъедобные предметы.

Во время УЗИ в желудке школьника нашли огромный ком земли и волос, который «имел форму запятой». Для удаления инородного тела потребовалась хирургическая операция.

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После того как мальчик поправился, его отправили на психиатрическое лечение.

Ранее сообщалось, что в Сирии в животе 19-летней девушки, страдающей от синдрома Рапунцель, образовался огромный ком волос. Инородное тело весило почти два килограмма.

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