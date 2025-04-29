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17:22, 29 апреля 2025Ценности

Виктория Бекхэм высмеяла внешний вид мужа во время работы на огороде

Виктория Бекхэм высмеяла наряд Дэвида Бекхэма во время работы на огороде
Мария Винар

Кадр: @davidbeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм высмеяла наряд мужа, бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, во время работы на огороде. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница группы Spice Girls запечатлела супруга в бежевых шортах, серой футболке и белых кроссовках бренда Vans. Его образ дополнила оранжевая шапка. «Думаю, редис уже готов», — сказал спортсмен в ролике.

Возлюбленная Бекхэма обратила внимание на его внешний вид. «Ты выглядишь хорошо. Ты же знаешь, что ты женат на иконе моды, да? Мне нравятся твои носки», — с иронией она напомнила ему. Спортсмен, в свою очередь, не стал молчать. «Подготовка почвы для посадки полезна для ума», — ответил он ей.

В феврале сообщалось, что Дэвид Бекхэм начнет продавать текстиль в России под собственным брендом.

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