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00:36, 29 апреля 2025Мир

Во Франции осудили Макрона из-за слов о России

Политик Филиппо: Макрон обостряет ситуацию на Украине при шансе установить мир
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах усилить давление на Россию. Об этом Филиппо написал в социальной сети Х.

Филиппо осудил Макрона из-за слов о России и подчеркнул, что глава государства усугубляет конфликт на Украине при шансе установить мир.

«В тот самый момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками из ЕС стремятся к обострению в сторону войны! Они хотят помешать миру!» — написал он.

Ранее Макрон обещал усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней. «Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — объяснил он свое решение.

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