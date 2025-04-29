Во Франции осудили Макрона из-за слов о России

Политик Филиппо: Макрон обостряет ситуацию на Украине при шансе установить мир

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах усилить давление на Россию. Об этом Филиппо написал в социальной сети Х.

Филиппо осудил Макрона из-за слов о России и подчеркнул, что глава государства усугубляет конфликт на Украине при шансе установить мир.

«В тот самый момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками из ЕС стремятся к обострению в сторону войны! Они хотят помешать миру!» — написал он.

Ранее Макрон обещал усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней. «Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — объяснил он свое решение.