Во «ВКонтакте» появилась новая важная функция

У пользователей «ВКонтакте» появилась возможность оставлять отзывы на товары

В социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция — возможность оставлять отзывы на товары разных бизнес-сообществ. Об этом сказано в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Теперь пользователям можно оценить качество товара, поделиться снимками и связаться с продавцами. Такая возможность появилась как для бизнес-сообществ, так и для обычных пользователей.

В соцсети пояснили, что оставить отзыв можно, нажав на одноименную кнопку в карточке товара. Там же в открывшейся форме можно написать отклик, подкрепив его оценкой от 1 до 5 звезд и добавив до пяти фото. Помимо этого, стало возможным отсортировать имеющиеся отклики — например, по самым свежим или по самым высоким отзывам.

Как указали специалисты, все отзывы на товары проходят модерацию, пользователи увидят это в процессе написания отклика. Бизнес-сообщества и отдельные предприниматели будут готовы ответить на отзывы, поблагодарить за связь или дать пояснения.

По словам директора по продукту Дианы Фоминой, сегодня «ВКонтакте» активно расширяет инструментарий соцсети. Такое новшество позволит сделать взаимодействие бизнеса и пользователей еще удобнее, уточнила она.

Отзывы на конкретный товар дают потенциальному клиенту более полную информацию о продукте и помогают принять решение о покупке, а бизнес с помощью этого инструмента может получать обратную связь и работать с ней в удобном формате Диана Фомина директор по продукту «ВКонтакте»

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