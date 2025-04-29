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11:59, 29 апреля 2025Россия

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Предупреждение об опасности он опубликовал в Telegram.

Чиновник опубликовал видео, в котором жителям Севастополя сообщили о необходимости пройти в укрытие либо обезопасить жилище доступными способами.

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Укройтесь в комнате с несущими стенами», — говорится в предупреждении.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. В ответ Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. По мнению президента, «это то, что может дать основу реальной дипломатии». Фактически, он отверг предложение российского лидера.

ЖЗЛ
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