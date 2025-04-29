ТАСС: Житель курского села Гуево Михаил сам хоронил родителей под обстрелами ВСУ

Житель села Гуево Суджанского района Курской области Михаил рассказал, что он сам хоронил родителей под обстрелами во время оккупации населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Мужчина рассказал, что его отец был инвалидом первой группы по зрению, его беспокоили и другие проблемы со здоровьем. Он умер в декабре, утром, до комендантского часа. Его успели похоронить на кладбище, а в январе скончалась мама Михаила.

Житель Гуево уточнил, что он хоронил родителей под обстрелами ВСУ. «Маму до кладбища уже сами везли на садовой тачке. Тогда люди боялись выезжать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ подставили под удар в Гуево Курской области наемников из Колумбии. Таким образом противник пытался отвести свои элитные подразделения.

