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13:29, 29 апреля 2025Культура

Звезда «Физрука» рассказала о походе к психиатру из-за неизлечимой болезни

Актриса Полина Гренц решила пойти к психиатру из-за неизлечимого заболевания
Андрей Шеньшаков

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Актриса Полина Гренц, известная по одной из главных ролей в сериале «Физрук», призналась в неизлечимом заболевании. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

По словам молодой артистки, она столкнулась с расстройством пищевого поведения (РПП), из-за чего ей даже пришлось обратиться за помощью к психиатру.

«РПП навсегда со мной. На днях иду к врачу, потому что появилась проблема заедания. У меня была и анорексия, и булимия. Я боялась еды, прекратились критические дни, начались проблемы с кишечником, выпадали волосы, гнулись ногти», — рассказала Полина.

Гренц сообщила, что в какой-то момент взяла себя в руки и пересмотрела свой образ жизни, поняла, что ей комфортно при весе 58 кг. Однако девушка, по собственному признанию, не перестала заедать эмоции, на что обратил внимание ее молодой человек.

«Мы тогда уже жили вместе. Он увидел, что со мной что-то творится. Когда я это осознала, сначала было очень стыдно обращаться к врачу, но сегодня я созрела и все-таки иду к психиатру», — добавила она.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Одни из нас» Белла Рамзи удалила соцсети после травли из-за внешности.

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