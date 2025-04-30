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16:02, 30 апреля 2025Путешествия

«Аэрофлот» опроверг планы летать в Абхазию

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла планы летать в Абхазию из России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла планы летать в Абхазию из России. О заявлении перевозчика сообщает ТАСС.

Так компания отреагировала на предположение Минтранса, что рейсы в Сухум из Москвы и других городов запустят с 31 мая еще несколько авиакомпаний. Оказалось, что подобных планов у перевозчика нет.

Ранее в Минтрансе захотели запустить рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Икар» и Nordwind в Сухум с мая-июня. Предполагалось, что полеты будут выполняться не только из Москвы, но и из других городов страны. Первый рейс «ЮВТ Аэро» из Внуково в Сухум запланирован на 3 мая.

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