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14:50, 30 апреля 2025Путешествия

В России захотели запустить рейсы в Абхазию из разных городов страны

Минтранс захотел запустить рейсы в Абхазию из разных городов России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Российские авиакомпании могут начать летать в Абхазию из разных городов страны. О такой возможности рассказали в отечественном Минтрансе, сообщает РИА Новости.

Так, в ведомстве захотели запустить рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Икар» и Nordwind в Сухум с июня. Предполагается, что полеты будут выполняться из Казани и Нижнего Новгорода.

Ранее в апреле в России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию. Первый перелет авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково — Сухум запланирован на 3 мая.

При этом МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог. Так республика ответила на попытки Тбилиси запретить запуск прямых рейсов с Россией из недавно открывшегося аэропорта в Сухуме.

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