Беспилотник ВСУ атаковал центр Энергодара

Мэр Энергодара Пухов сообщил об атаке дрона ВСУ по центру города

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетного типа атаковал центр Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил в Telegram мэр города Максим Пухов.

«В Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью беспилотника вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования», — говорится в публикации.

Он отметил, что в результате атаки разрушений и пострадавших не было, однако украинские войска могут нанести еще один удар беспилотниками.

17 апреля сообщалось об атаке на Энергодар с помощью дронов-камикадзе. Уточнялось, что ВСУ нанесли удары по городу тремя беспилотниками вертолетного типа.