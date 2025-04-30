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15:28, 30 апреля 2025Бывший СССР

Беспилотник ВСУ атаковал центр Энергодара

Мэр Энергодара Пухов сообщил об атаке дрона ВСУ по центру города
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетного типа атаковал центр Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил в Telegram мэр города Максим Пухов.

«В Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью беспилотника вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования», — говорится в публикации.

Он отметил, что в результате атаки разрушений и пострадавших не было, однако украинские войска могут нанести еще один удар беспилотниками.

17 апреля сообщалось об атаке на Энергодар с помощью дронов-камикадзе. Уточнялось, что ВСУ нанесли удары по городу тремя беспилотниками вертолетного типа.

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