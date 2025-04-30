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15:50, 30 апреля 2025Ценности

Блейк Лайвли вышла в свет с сумкой в виде пиццы за сотни тысяч рублей

Актриса Блейк Лайвли вышла в свет с сумкой в виде пиццы за 463 тысячи рублей
Мария Винар

Фото: XNY / Star Max / GC Images

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли вышла в свет с необычным аксессуаром за сотни тысяч рублей. Соответствующие снимки публикует Page Six.

37-летняя звезда «Сплетницы» появилась на публике в черном костюме, состоящем из классических брюк и жилета. Кроме того, она надела остроносые туфли и дополнила свой образ сумкой в виде пиццы венгерско-американского модельера Джудит Лейбер. Известно, что стоимость изделия составляет 5,7 тысячи долларов (463 тысячи рублей).

Журналисты портала отметили, что Лайвли выбрала такой аксессуар неслучайно. По их мнению, его дизайн отсылает к фильму «Еще одна простая просьба», действие которого разворачивается в Италии. Актриса сыграла в нем главную роль.

Ранее Блейк Лайвли подверглась насмешкам в сети из-за одной детали на платье.

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