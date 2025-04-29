Одну деталь на платье Блейк Лайвли на премьере фильма оценили фразой «как это развидеть»

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли посетила премьеру нового фильма «Еще одна простая просьба» в Нью-Йорке и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

37-летняя звезда «Сплетницы» выбрала для красной дорожи голубое платье, состоящее из плетеного корсета с вырезами и атласной длинной юбки. Кроме того, она подобрала для своего наряда длинные серьги, кольца и браслеты, украшенные массивными розовыми камнями.

Читатели издания обратили внимание на бежевые пятна под мышками знаменитости и принялись обсуждать данную деталь в комментариях под материалом. «О, нет! Как это теперь развидеть?», «Это отвратительно. Обычно Блейк выглядит безупречно», «Автозагар стирается из-за пота, а само платье делает бедра Блейк очень широкими. Неудачный образ», «Уродливое платье», «Искусственный загар для искусственной блондинки», — высказывались они.

В августе прошлого года Блейк Лайвли оправдалась за конфуз с нижним бельем на премьере фильма «Все закончится с нами».