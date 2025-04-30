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09:02, 30 апреля 2025Путешествия

Блогерша описала одно блюдо в Мексике словами «в России такого нет и близко»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала об удивившем ее процессе приготовления мороженого. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«В России такого нет и близко. Никаких аналогов», — восхитилась автор. По ее словам, мексиканский десерт готовят вручную, вымешивая в деревянной бочке. А охлаждают мороженое по старинке — льдом и солью.

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Кроме того, существует большое разнообразие вкусов: от традиционного какао и лимона с солью до манго с чили и огурцов с лаймом. «Тут вообще нормальная тема — закинуть в мороженое то, что у нас положили бы в соленый салат», — поиронизировала блогерша.

Ершова добавила, что мексиканское мороженое часто не содержит молока и лишнего сахара. «Только фруктовое пюре, сок и натуральные добавки. В жаркий день — лучшее, что можно себе представить», — заключила она.

Ранее Ершова рассказала, чем путешественников шокируют рынки в Мексике. Она отметила, что там можно найти бараньи головы, языки, кишки и другие части животных.

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