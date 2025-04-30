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18:01, 30 апреля 2025Россия

Бойцы подразделения «Орлан» пострадали при ударе дрона ВСУ в российском регионе

Гладков: 3 бойца подразделения «Орлан» пострадали при атаке БПЛА под Белгородом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Три бойца подразделения «Орлан» пострадали при ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших доставляют в областную клиническую больницу с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. «Вся необходимая помощь оказывается», — заверил Гладков.

Это уже не первая атака на бойцов «Орлана». 28 апреля из-за взрыва дрона в селе Новая Таволжанка также пострадали три участника подразделения.

Подразделение «Орлан» создано при взаимодействии с Росгвардией и состоит из участников самообороны. Одной из задач бойцов отряда является защита от беспилотников.

ЖЗЛ
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