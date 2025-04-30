Дело возбудили в связи с пропажей трех лесных пожарных

В Забайкалье СК возбудил дело в связи с пропажей трех лесных пожарных

В Забайкалье возбудили уголовное дело после пропажи трех лесных пожарных в Тунгокоченском округе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 23 апреля три сотрудника пожарной службы, которые участвовали в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, покинули место дислокации в лесу и перестали выходить на связь. Следователи предпринимают меры к установлению их местонахождения.

Ранее сообщалось, что следователь возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве против вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы.